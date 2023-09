Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” Baia Mare in colaborare cu Asociația Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” organizeaza vernisajul expoziției „Armonii de toamna” a membrilor asociației luni, 18 septembrie, la ora 17.00. Expoziția va putea fi admirata la Salonul Artelor pana in 30 septembrie. In…

- Expozitia este realizata de MINAC si de artistul plastic Mihaela Florescu.UPDATE 1"Pe de o parte este o expozitie foto documentar, pe de alta parte si o expozitie de gravuraldquo;, spune in deschidere Lavinia Dumitrascu. Stirea initialaAstazi, 1 septembrie 2023, de la ora 15:00, Muzeul de Istorie Nationala…

- Joi, 31 august, de la ora 18:00, la Galeria de Arta “Valer Suciu” Turda va avea loc vernisajul expoziției de arta plastica intitulata „Nuanțe”. Expoziția artistei Evelina Popilian, unul dintre

- Vernisajul expoziției „Muzeul Fotografiei Salajene” are loc in data de 23 august, incepand cu ora 18.30. Evenimentul se gasește in programul Festivalului „Curtea Artiștilor” și se va desfașura in cladirea de pe strada Morii nr.1/A. Mirel Matyas – inițiatorul expoziției, alaturi de Patricia Marina Toma,…

- La Galeria de Arta „Ion Irimescu" Suceava puteți vizita pana pe 31 august 2023 lucrarile semnate de Claudia Prelipcean, in cadrul Expoziției „Vizual – Armonic".Am aflat de la artista ca inca studiaza (este masteranda in an terminal la Universitatea Naționala de Arte ...

- Duminica: Vernisajul expoziției „Arcul peste timp”, la Muzeul din Alba Iulia. Scurta incursiune in istoria arcului și a sageților La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va avea loc duminica, 6 august, de la ora 15:00, vernisajul expoziției „Arcul peste timp”. Expoziția propune o trecere in revista…

- Expoziția de pictura intitulata „Limbajul corpului uman", realizata sub semnatura artistului humorean Radu Bercea, poate fi admirata pe simezele Galeriei de Arta „Zamca", unde este gazduita pana la 31 lulie 2023. Expoziția a fost vernisata vineri in prezența artistului Radu ...

- Astazi, la Galeriile de Arta ,,Ștefan Luchian”, vernisajul expoziției ,,Flori”, dedicata artistului botoșanean Corneliu Dumitriu Muzeul Judetean Botosani, prin Galeriile de Arta „Ștefan Luchianˮ Botoșani, gazduiește in perioada 22 iulie – 12 august 2023 expoziția retrospectiva ,,Flori”, dedicata artistului…