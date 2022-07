Stiri pe aceeasi tema

- scIn perioada 26 mai – 2 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu Serviciul Rutier Maramureș și cu sprijinul unui inspector din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite…

- Dupa ce-a primit foarte multe sesizari despre copii disparuți, poliția din SUA, in colaborare cu cea din Mexic a declanșat operațiunea Lost Souls, adica Suflete pierdute. Una de amploare, care s-a intins și ca suprafața, și ca timp, operațiunea a dus la descoperirea a 70 de copii care fusesera dați…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timișoara le-au oferit un cadou de 1 iunie, copiilor care au participat la Ziua Portilor Deschise. Pastrand tradiția anilor precedenți, cu ocazia aniversarii Zilei Internationale a Copilului, structurile Inspectoratului…

- Barbatul din județul Bacau care și-a omorat doi copii, aruncandu-i in apele unui baraj, este de negasit. Polițiștii, jandarmii și pompierii continua cautarile. Anchetatorii au suspiciuni ca acesta este in viața și se ascunde in zona. Informații care va pot afecta emoțional.

- Femeia de 33 de ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje, impreuna cu copiii ei, un baiat de 3 ani si o fata de 6 ani, urma sa se recasatoreasca cu tatal copiilor ei de care divortase in urma cu mai multa vreme. Politistii si procurorii au deschis dosar penal in acest caz. Tatal celor doi copii…

- In contextul aparitiei primului caz de hepatita acuta cu origine necunoscuta la copii in tara, medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi sunt in alerta. Atat Ministerul Sanatatii, cat si Centrul National de Control si Supraveghere a Bolilor Transmisibile au transmis o informare catre spitale…

- Surpriza pentru trei copii din C.A. Rosetti. Tanarul colectiv de la postul de Poliție din comuna a pregatit pachete pentru ei, cu ocazia sarbatorilor pascale. Cei trei, elevi in clasele a IV-a si a V-a, din localitatile Cotu Ciorii, Lunca si Balhacu, pe langa cosurile cu dulciuri si bunatati traditionale,…

- Polițiștii care au rapit și torturat doi oameni, apoi au incercat sa mușamalizeze dosarul apeland la interlopii din gruparea Sportivilor, au fost scoși din arestul la domiciliu și lasați in libertate, ca sa-și incheie socotelile cu cei care i-au deranjat - inclusiv un jurnalist SPYNEWS, amenințat cu…