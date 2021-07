Soberana 2-Al doilea vaccin candidat anti-COVID-19 dezvoltat de Cuba

Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea vaccin candidat anti-COVID-19 dezvoltat de Cuba, denumit Soberana 2, are o eficienta de 91,2% dupa administrarea a trei doze, a anuntat joi directorul laboratorului care a conceput serul, relateaza AFP. "Avem capacitatea de a produce un vaccin cu o eficacitate de 91,2%",…

- Vaccinul-candidat impotriva covid-19 Abdala dezvoltat de Cuba - primul dezvoltat in America Latina - are o eficienta de 92,28%, anunta laboratorul care l-a creat, relateaza AFP. ”Abdala, vaccinul-candidat din Cuba al CIGB are o eficienta de 92,28% cu trei doze”, a anuntat intr-un mesaj postat,…

- Agenția Federala medical-biologica din Rusia a dezvoltat și termina studiile preclinice ale unui vaccin impotriva COVID-19, care va fi total diferit de cele existente. Se așteapta ca acesta sa poata forma imunitate celulara și sa protejeze impotriva tuturor mutațiilor noului coronavirus. Despre acest…

- Moderna devine al doilea producator de vaccin anti-COVID-19, dupa Pfizer/BioNTech, care anunta rezultate pozitive ale testelor in cazul populatiei tinere, cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani. Rezultatele ambelor companii sugereaza ca imunizarea in masa a scolarilor ar putea fi posibila incepand de…

- Orice persoana in varsta de peste 50 de ani din Marea Britanie va putea sa primeasca a treia doza a unui vaccin anti-COVID-19 in toamna acestui an, in cadrul eforturilor depuse de autoritatile locale care incearca sa elimine complet riscul de infectare cu noul coronavirus pentru aceasta categorie…

- Cel de-al doilea lot de vaccin anti-COVID-19 Sputnik V va ajunge astazi in țara noastra. Potrivit consilierului in comunicare al Ministerul Sanatații, Cristina Stratulat, este vorba despre serul care va fi folosit pentru rapel.

- Un lot de 100 de mii de doze de vaccin anti-COVID urmeaza sa ajunga maine dimineata la Chisinau. Este vorba de serul CoronaVac, produs de compania chineza Sinovac. Acest vaccin a fost achizitionat de autoritatile noastre direct de la producatori.

- Un vaccin candidat impotriva malariei a demonstrat o eficienta pana acum de neegalat de 77% in studiile din Africa, oferind speranta unei descoperiri majore in lupta impotriva acestei boli care ucide in principal copii, a declarat vineri dezvoltatorul sau, Universitatea Oxford,