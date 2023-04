Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe condamna acțiunile militarilor ruși dupa ce in spațiul online a aparut o secvența video in care un militar ucrainean este decapitat de viu . Conform diplomației de la Chișinau, este vorba de o incalcare grava a dreptului internațional umanitar. MAEIE considera ca atrocitațile comise…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, neaga implicarea structurilor oficiale din Ucraina in exploziile care au avut loc, anul trecut, la gazoducte rusești, dupa ce The New York Times a scris ca un grup proucrainean este responsabil de exploziile care au scos din functiune gazoductele Nord…

- Tensiunile cresc in Republica Moldova, o țara mica de la granița de sud-vest a Ucrainei, Rusia fiind acuzata ca a pus la care o lovitura de stat care ar putea trage națiunea in razboiul Kremlinului, relateaza CNN, intr-un articol despre Republica Moldova, publicat duminica. „Ce se intampla in Moldova?…

- De la izbucnirea razboiului din Ucraina, 1480 de elevi refugiați au fost inscriși in instituțiile de invațamint din municipiul Chișinau. De asemenea, 221 copii refugiați frecventeaza centrele de creație, comunitare și de invațamint artistic din Capitala. Datele sint facute publice de viceprimarul municipiului…

- Consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, crede ca Moscova vrea sa preia puterea in Republica Moldova cu ajutorul „bandiților”, nu „cu tancuri”, ca in Ucraina. Intr-un interviu pentru postul de televiziune moldovean TV8 , oficialul de la Kiev i-a indemnat pe cetațenii…

- Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, intr-o conferința de presa care a avut loc la Chișinau. Demisia prim-ministrului atrage caderea Guvernului. Demisia Guvernului intervine intr-un moment de tensiuni regionale, pe fondul razboiului declanșat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o intalnire cu omologul sau moldovean Andrei Spinu, iar la final a spus ca și-ar dori ca Autostrada Unirii (A8) sa fie continuata pana la Chișinau (Republica Moldova) și Odesa (Ucraina).