Tras pe dreapta de polițiști, in drum spre mare, cunoscutul cantareț a ales sa nu invaluie sub tacere momentul. Drept urmare, dupa ce raspunsese catorva intrebari ale reporterilor aflați pe Autostrada Soarelui, care au și filmat momentul in care a fost supus – in premiera, din cate a dezvaluit interpretul – unui test antidrog, Smiley […]