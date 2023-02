Stiri pe aceeasi tema

- Prețul alimentelor continua sa creasca in Romania: Zaharul, uleiul și lactatele se mențin in topul scumpirilor Prețul alimentelor continua sa creasca in Romania: Zaharul, uleiul și lactatele se mențin in topul scumpirilor Rata inflației ramane in continuare la un nivel ridicat, de peste 15 procente,…

- NMW Yanni & Umberto sunt doi frați africano-romani din noua generație de artiști urbani din Romania. Pe langa look-ul aparte, muzica și vibe-ul lor a fost iubit instant de fanii locali ai muzicii urbane. De cand și-au inceput cariera au impresionat prin skill, dovada stau piese precum “Fac un cadou”,…

- Un magazin online din Baia Mare a pus la vanzare cel mai nou aliment aprobat de Comisia Europeana, faina de greieri. Recent, ministrul Agriculturii Petre Daea le recomanda romanilor sa nu manance, ci sa-i lase pe greieri ”sa cante acolo unde sunt”, scrie stirileprotv.ro Astfel, magazinul din Baia Mare…

- Nu-ți vine a crede: Romania, pe locul 28 in topul țarilor cu cei mai fericiți oameni din lume in 2022 Nu-ți vine a crede: Romania, pe locul 28 in topul țarilor cu cei mai fericiți oameni din lume in 2022 Țara noastra este vazuta peste Spania, Italia, Croația sau Turcia in topul care arata calitatea…

- Pitești – primul oraș din Romania ce va dansa pe arii clasice, de Revelion! Ia-ți prietenii și vino in Piața Primariei, maine, la ora 18:45, la spectacolul unui Revelion unic in Romania! Piese clasice emoționante, valsuri, muzica de film și opera, dar și melodii pop, interpretate de cea mai tanara filarmonica…

- Cultura urbana este cea mai iubita in momentul de fața, fapt care a dus la o diversificare majora a subgenurilor din hip-hop. Daca in anii ‘90 puteam vorbi doar de oldschool si gangsta rap, și poate R&B, astazi la 30 de ani diferența, avem trei mari piloni in rap, trap și drill, pe langa care... View…

- 150 de copii și adolescenți vor debuta, duminica, 18 decembrie, pe marile ecrane, in cadrul premierelor a doua filme cu și despre copii: 2+2 fac cat vreau eu!, volumul 1 și volumul 2. Pe langa bucuria imensa, atat pentru parinți, cat și pentru copii, evenimentul marcheaza și 3 premiere in Romania: – Prima casa de producție care iese…

- Ionut Stroe a declarat, duminica, la o televiziune de știri, ca trebuie gasite argumentele si actiunile care sa anuleze acest santaj al Austriei. „Intrarea in Schengen se poate decide doar in JAI. Lucrurile sunt oarecum proaste pentru a indica un calendar pe care am putea sa-l fixam. Cat priveste Consiliul…