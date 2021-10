Situație îngrijorătoare: Rata de infectare se apropie de 11 la mie în București Rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 10,93 la mia de locuitori in București, miercuri, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica. Acest lucru inseamna ca mai mult de un locuitor din București din 100 este infectat. Cea mai mare rata de infectare este in sectorul 1, unde se apropie de pragul de 12 la mie. Este o creștere fața de ziua precedenta, la nivelul Capitalei, de la 10,31 la mia de locuitori. Din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus, in Capitala locuitorii trebuie sa respecte mai multe restricții. In urma unei hotarari a Comitetului Municipiului București… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

