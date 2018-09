Stiri pe aceeasi tema

- Romanul internat dupa prabusirea viaductului de langa Genova a murit. Informatia apare in presa italiana, care scrie si ca bilantul tragediei a ajuns la 43 de morti. Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile. Decesul a fost notificat de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri seara ca romanul despre care anuntase cu o zi in urma ca se afla printre persoanele decedate in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, in apropiere de Genova, este in viata, fiind internat in coma profunda.

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

