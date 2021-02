Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Alte 1133 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate și raportate marți, 23 februarie de Ministerul Sanatații. Noile infectari au fost constatate dupa efectuarea a 3560 de teste - 3214 primare și 346 repetate. Din numarul total de cazuri noi,…

- BUCURESTI, 6 feb – Sputnik, Doina Crainic. Angela Merkel a avertizat cu privire la pericolul unei relaxari pripite a restrictiilor, in contextul in care Germania inca nu si-a atins obiectivele in contracararea epidemiei, iar noile tulpini ale virusului sunt mai contagioase. Astfel, a indemnat publicul…

- Viitorul Romaniei, respectiv copiii, nu se mai afla in țara! La finele anului 2019, mai mult de 708.300 de romani erau rezidenti in Germania. Dintre romanii rezidenti in Germania, aproape 93.400 sunt copii cu varsta de pana la 10 ani. Romanii sunt a cincea cea mai numeroasa populatie rezidenta dupa…

- Exporturile germane au scazut anul acesta cu cel putin 12%, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a estimat marti Asociatia de Comert BGA din Germania, transmite Reuters. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor,…

- Ministrii german si irlandez de externe au declarat vineri ca inca este "posibila" incheierea unui acord comercial intre UE si Regatul Unit dupa Brexit, in pofida impasului actual al discutiilor, relateaza AFP. "Credem ca un acord este cu siguranta dificil, dar inca posibil", a declarat germanul…

- ”Consumatorii se orienteaza catre farmaciile situate in proximitate, fiind dispusi sa parcurga pe jos maxim 1 km, pentru a achizitiona medicamentele si suplimentele alimentare de care au nevoie, arata un studiu al Consiliului Concurentei. Ca urmare, autoritatea de concurenta considera ca trebuie actualizat…

- Volumul comertului cu amanuntul a inregistrat, in luna octombrie comparativ cu luna septembrie, o crestere peste asteptari de 1,5% atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, gratie comenzilor facute pe Internet, arata datele publicate, joi, de Eurostat, potrivit Agerpres. Statele membre…

- ”Perspectivele afacerilor de Craciun in acest an al coronavirusului sunt ingrijorator de proaste, in special pentru multi comercianti din orase si in special pentru casele de moda”, a declarat duminica directorul general al asociatiei, Stefan Genth. Aproximativ 52% dintre companii se asteapta la scaderea…