Stiri pe aceeasi tema

- Specialiști ai Universitații Tehnice de Construcții București și ai Brigazii de Poliție Rutiera, cu zeci de ani de experiența in domeniul semnalizarii și avertizarii rutiere, au intocmit noul plan de masuri suplimentare de semnalizare a inalțimii maxime admise de 3,5 metri, pentru circulația vehiculelor…

- Noi porti de presemnalizare a inaltimii maxime admise vor fi montate la cele doua intrari ale Pasajului Unirii din Bucuresti pentru a fi evitate noi accidente similare cu cele produse deja de la redeschiderea circulatiei in pasaj si pana in prezent.

- Specialiști ai Universitații Tehnice de Construcții București și ai Brigazii de Poliție Rutiera, cu zeci de ani de experiența in domeniul semnalizarii și avertizarii rutiere, au intocmit noul plan de masuri suplimentare de semnalizare a inalțimii maxime admise de 3,5 metri, pentru circulația vehiculelor…

- In pofida echipajului de poliție locala prezent la fața locului, a sistemelor de presemnalizare activate, a indicatoarelor și a marcajelor rutiere, in cursul zilei de astazi, 12.01.a.c, inca un șofer nu a respectat regulile de circulație și a intrat in Pasajul Unirii, conducand un vehicul cu o inalțime…

- „Sunt doua componente. Din nou – si nu vreau sa atasam o tragedie de chestiunea asta – din nou, acolo am avut un control al Inspectoratului de Stat in Constructii, cu o luna inainte, care a spus ca totul e in regula. Ce asteptam? Asteptam ca proiectantul, pentru ca fiecare proiect de investitie are…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, marți, ca il așteapta in comisia de circulație pe proiectantul care a efectuat partea de semnalizare la pasajul Unirii. Edilul a mai precizat ca in luna noiembrie Inspectoratul de Stat in Constructii constatase sa nu sunt probleme la pasaj. „Ce…

- Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu iși merge un far la mașina. Codul Rutier s-a tot modificat, iar șoferii nu cunosc foarte bine sancțiunile pe care le risca in diverse situații. Una dintre cele mai des intalnite este problema farurilor. Oricand se poate intampla ca unul dintre ele sa nu mai…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri un Proiect de lege de eficientizare a monitorizarii traficului rutier, proiect care contine si un sistem de semnalare automata – si de sanctionare – a contraventiilor. Proiectul de lege bifeaza 2 jaloane PNRR: Jalonul nr. 66 (,,Intrarea in vigoare a legislatiei privind…