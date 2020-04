Ministerul turc al Apararii a acuzat militia kurda YPG pentru atacul cu bomba produs marti in centrul orasului Afrin din nordul Siriei, soldat potrivit ultimului bilant cu moartea a cel putin 40 de civili, intre care 11 copii, transmite Reuters.



Explozia a avut loc intr-o zona aglomerata a orasului, a precizat ministerul pe Twitter, difuzand si o inregistrare in care se vede un fum negru ridicandu-se in aer si se aud sirene de ambulante si politie.



Atacul a fost condamnat si de Departamentul de Stat al SUA, a carui purtatoare de cuvant Morgan Ortagus a subliniat ca explozia…