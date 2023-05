Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – A explicat Dunca, referindu-se la cei care au intors spatele intereselor județului, blocand practic administrativul carașean! Faptul ca opoziția a intors spatele județului, cu prilejul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Județean, care nu s-a mai ținut, deschide șirul unor…

- Orientul Mijlociu este mereu in centrul atentiei pentru ca intotdeauna acolo se intampla ceva ce pare neasteptat, dar care, in realitate, este pregatit cu mare atentie la detalii din timp. Liga Araba vrea sa reintroduca Siria in club si sa il reabiliteze pe Bashar al Assad. Iran si Arabia Saudita si-au…

- Dupa o izolare de 12 ani, Siria s-a alaturat din nou, in 7 mai, Ligii Arabe. La reuniunea speciala a miniștrilor de Externe ai statelor membre, organizata in aceeași zi, s-a hotarat ca Siria sa fie readmisa ca membru cu drepturi depline in Liga Araba. Potrivit vocilor externe, reintrarea Siriei in familia…

- Statele Unite ale Americii au denuntat luni decizia Ligii Arabe de a reintegra Siria, la mai bine de 11 ani de la excluderea acesteia din cauza reprimarii unei revolte populare care a degenerat in razboi, relateaza AFP.

- Brazilia spera ca acordul comercial dintre Mercosur și Uniunea Europeana (UE) sa fie incheiat in acest an, a declarat duminica un oficial guvernamental, punand capat unor ani de intarzieri și deschizand calea catre creșterea comerțului intre cele doua regiuni, noteaza Reuters. UE și blocul Mercosur,…

- Zilele trecute, a fost vazuta pe aeroportul JFK din New York in timp ce se indrepta spre ieșirea din terminal, alaturi de soțul ei. Dar este de nerecunoscut, pentru ca e mai slaba ca niciodata, potrivit click.ro. Jessica Simpson, in varsta de 42 de ani, purta o pereche de pantaloni din piele neagra,…

- Devastatorul cutremur de pamant care s-a produs pe 6 februarie in apropiere de granita dintre Turcia si Siria a fost urmat de peste 6.000 de replici, a anuntat duminica Agentia turca pentru gestionarea dezastrelor naturale (AFAD), citata de DPA.