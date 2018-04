Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a atentionat vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron impotriva oricarei 'actiuni necugetate si periculoase' in Siria, (actiune) ce ar putea avea 'consecinte imprevizibile', dupa amenintari cu riposta din partea tarilor occidentale in urma unui presupus atac…

- Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, intr-o convorbire la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin, dorinta unei intensificari a consultarilor intre Paris si Moscova in vederea aducerii pacii in Siria, a anuntat Palatul Elysee, in urma cresterii tensiunilor, in ultimele zile, cu privire la o posibila…

- Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marti asupra ultimului lor proiect de rezolutie instituind un mecanism de ancheta international privind folosirea de arme chimice in Siria, care, in opinia Rusiei, contine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. …

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE. Intr-un comunicat, sursa mentionata a explicat ca Trump a avut…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

