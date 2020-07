Siria: Crime de război şi posibile crime împotriva umanităţii în provincia Idlib (raport ONU) Numeroase crime de razboi si chiar posibile crime impotriva umanitatii au fost comise in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in nord-vestul tarii, supus unei ofensive a regimului la sfarsitul lui 2019 si inceputul anului in curs, afirma un raport facut public marti de ONU, transmite AFP.



'Copii au fost bombardati la scoala, parinti au fost bombardati la piata, pacienti au fost bombardati la spital si familii intregi au fost bombardate in timp ce se refugiau', a rezumat Paulo Pinheiro, presedintele Comisiei de ancheta a ONU cu privire la Siria.



