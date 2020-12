Siria a interceptat rachete trase de Israel Apararea aeriana siriana a interceptat joi rachete trase de Israel impotriva provinciei Hama (vest), a informat agentia oficiala de presa, Sana, citata de AFP. "Apararea noastra aeriana a interceptat un atac israelian asupra zonei Masyaf", in provincia rurala Hama, a precizat agentia. Televiziunea publica siriana a difuzat imagini aratand, potrivit acesteia, armata aerului siriana replicand la atacul israelian. Avioane de razboi israeliene au fost auzite in timp ce survolau Libanul, invecinat cu Siria, cu putin inainte de lovituri, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse. Observatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

