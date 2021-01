Sir David Attenborough s-a vaccinat împotriva COVID-19 / Mesajul naturalistului britanic Sir David Attenborough se numara printre personalitatile care s-au vaccinat recent împotriva COVID-19, a confirmat reprezentantul sau, relateaza marti BBC potrivit Agerpres.



Vestea conform careia celebrului naturalist britanic, în vârsta de 94 de ani, i-a fost administrat vaccinul vine la câteva zile dupa ce Palatul Buckingham a anuntat ca regina Elisabeta a II-a si printul consort Philip au primit prima doza în cadrul imunizarii împotriva COVID-19.



Nu a fost dezvaluit care dintre vaccinurile disponibile i-a fost administrat lui David Attenborough… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat, marți, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului impotriva coronavirusului produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro. Solicitarea AstraZeneca va fi analizata in regim de urgența, Agenția Europeana a medicamentului…

- Agenția de reglementare medicala din Marea Britanie a aprobat vineri vaccinul Moderna pentru prevenirea Covid-19, a anunțat ministerul sanatații, adaugand ca a convenit achiziționarea a inca 10 milioane de doze, transmite Reuters. Astfel, s-a ajuns ca in Regatul Unit sa fie autorizate 3 vaccinuri, deja…

- Dozele acestui vaccin pot fi pastrate in frigidere “normale”, spre deosebire de vaccinul Pfizer-BioNTech, care are nevoie sa fie ținut la -70 de grade, informeaza biziday . Totodata, o doza de vaccin produs de AstraZeneca va costa intre 4 și 5 dolari, compania declarand ca „nu va face profit in timpul…

- ”Credem ca am gasit formula castigatoare si felul in care sa ajungem la o eficacitate care, prin doua doze, sa fie la fel de mare ca a celorlalte” vaccinuri impotriva covid-19, anunta directorul general Pascal Soriot in Sunday Times. Vaccinul AstraZeneca asigura o ”protectie de 100%” impotriva tuturor…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Marea Britanie vine cu noi reguli de carantinare pentru persoanele care sosesc in țara. Calatorii pot parasi carantina obligatorie mai devreme, daca prezinta un test COVID-19 negativ. Testul se platește și se poate face cel mai devreme la cinci zile de la intrarea in țara, potrivit BBC.Masura va intra…

- Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA), care examineaza in prezent cereri de autorizare a trei vaccinuri candidate impotriva covid-19, a anuntat luni ca ar putea aproba primele vaccinuri impotriva covid-19 pana la sfarsitul anului sau inceputul lui 2021, relateaza AFP. Acest organism cu…