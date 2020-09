Sinucideri prezise pe baza inteligenţei artificiale Un algoritm care are la baza Inteligența artificiala (AI) poate prezice sinuciderile intr-o populație generala, obținand o precizie buna prin includerea informațiilor din bazele de date vizavi de controalele de sanatate de rutina. In opinia cercetatorilor, un astfel de instrument este deosebit de util in regiunile lumii in care bolile mintale sunt puternic stigmatizate, iar asistența medicala mentala este astfel evitata asiduu, informeaza 360medical.ro. Algoritmul ar putea ajuta la prevenirea sinuciderilor Cercetatorii au demonstrat ca utilizarea invațarii automate ar putea ajuta la depistarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

