Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a difuzat miercuri imagini filmate din aer despre care spune ca dovedesc ca o racheta palestiniana ratacita a fost responsabila pentru explozia mortala de la un spital din Fasia Gaza, in care ar fi fost ucise sute de persoane, relateaza DPA. Inregistrarea video arata spitalul Al Ahli…

- Consiliul Național de Securitate al Israelului a emis marți seara, 17 octombrie, un avertisment privind calatoriilor in Turcia și Maroc, invocand temerile ca cetațenii israelieni pot fi ținta unor atacuri pe fondul tensiunilor generate de razboiul cu Hamas, transmite Times of Israel.Consiliul de Securitate…

- UPDATE Armata israeliana a anuntat sambata ca bombardamentele sale asupra Fasiei Gaza s-au soldat, printre altele, cu moartea a inca unui lider al Hamas. ”Un comandant al unitatii Nukhba (Elita, in limba araba) a Hamas, care a lansat atacul contra localitatilor israeliene din apropierea Fasiei Gaze…

- Israelul nu se lasa mai prejos in razboiul declanșat in urma cu aproape o saptamana și este dispus sa lupte pana la capat. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona in 24 de ore, adica pana sambata dimineața. Forțele de Aparare israeliene au transmis sambata ca au observat „o mișcare semnificativa a civililor palestinieni spre sud”, acuzand in același timp Hamas ca incearca sa impiedice evacuarile.…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai mulți…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. „Fortele de aparare israeliene declara starea de pregatire pentru razboi”, a precizat armata (Israel Defense Forces, IDF) intr-un comunicat citat de agentia israeliana de…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…