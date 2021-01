Sindicatul Polițiștilor "Diamant" de la Botoșani, din nou în stradă Sindicatul Polițiștilor "Diamant" de la Botoșani, din nou in strada Foto: Arhiva Sindicatul Polițiștilor 'Diamant' de la Botoșani a ieșit luni din nou în strada. Ei cer sa li se respecte meseria, sa li se acorde drepturile banești cuvenite și solicita aplicarea unui sistem unitar de salarizare care sa elimine inechitațile din rândul angajaților. "În continuare suntem nemulțumiți de înghețarea salariilor. Actualul guvern ne mentine pe o salarizare raportata la anul 2009." "Solicitam efectiv respectarea votului cetatenilor. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

