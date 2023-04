Sindicatele Libere din Învăţământ avertizează: Școlile din România pot deveni un spațiu periculos "Scolile din Romania pot deveni un spatiu periculos! Elevii si angajatii din invatamant au nevoie de protectie! (...) Din pacate, asistam la o escaladare a acestei situatii care poate sa devina dramatica! Spatiul scolar a devenit deja unul nesigur, daca ne gandim doar la cele petrecute in ultima perioada, cand am asistat la acte de violenta, amenintari, abuzuri sau consum de droguri. Sunt tot mai multe cazuri in care elevii devin violenti cu proprii colegi sau cu profesorii lor. Se impune interventia de urgenta a Guvernului Romaniei si a Parlamentului pentru a crea un cadru legislativ care sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 martie, zeci de membri ai Sindicatului Liber Invațamant Dambovița s-au alaturat colegilor din Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „ALMA MATER“ și au protestat in fața Prefecturii Dambovița pentru a-și…

- Membrii Sindicatului din Educație Spiru Haret picheteaza astazi Prefectura Brașov . Angajații din Educație protesteaza la Prefectura Brașov. Ei se alatura, practic, mișcarilor de protest care au debutat, saptamana trecuta, in alte județe din țara. Federația Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI)…

- * In Prahova, actiunile sunt programate joi, 16 martie a.c. Sindicalistii din Educatie picheteaza prefecturile judetene, acuzand dezinteresul actualei guvernari privind acordarea majorarilor salariale in sistemul de invatamant, au anuntat ieri Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia…

- Sindicalistii din educatie anunta marti ca incep sa picheteze sediile prefecturilor din tara, acuzand dezinteresul actualei guvernari privind acordarea majorarilor salariale in sistemul de invatamant. Sindicalistii din educatie anunta marti ca incep sa picheteze sediile prefecturilor din tara, acuzand…

- Incepand de marți, sindicaliștii din educație vor incepe protestele, incepand cu pichetarea prefecturilor. Ei acuza faptul ca au salarii mici și ca nu li se platesc orele suplimentare. In aceasta saptamana, organizațiile județene afiliate Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) vor organiza…

- Sindicatele din Educație avertizeaza ca, incepand din martie, vor demara acțiuni de protest in cazul in care solicitarile lor raman fara rezolvare. Conform unui comunicat protestele vor consta in pichetarea sediului Guvernului si a sediilor prefecturilor in lunile martie si aprilie 2023, mars de protest…

- Federatiile din Educatie au pichetat pichetat, miercuri, 1 februarie, sediul Guvernului. Sindicaliștii au cerut, in primul rand, „salarii decente” pentru personalul didcatic și, mai ales, nedidactic. La protest s-au strans in jur de 1.000 de persoane, UPDATE ora 12.50. „Mereu sacrificați, niciodata…

- Vești importante pentru elevii din Romania. Cum vor recupera orele școlarii care vor fi liberi in data de 23 ianuarie și 2 iunie ale anului 2023. Reprezentanții din Educație tocmai au facut anunțul oficial. E valabil pentru toate instituțiile de invațamant. In ce zile vor recupera elevii orele din 23…