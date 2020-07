Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a promis de mai multe ori de la numirea sa ca va depolitiza managementul spitalelor din Romania. Cu toate astea, realitatea din teren este alta, la carma unor unitati fiind numiti fosti chelneri, membri de partid, patroni de pompe funebre sau rude ale ministrului.

- Ziarul Unirea Stimulente financiare pentru peste 40.000 persoane din sistemul sanitar implicate in prima linia a luptei contra COVID-19 Ministerul Sanatații a finalizat documentația pentru acordarea stimulentului de risc de care beneficiaza personalul implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea,…

- Administratia publica locala ar mai avea bani, pentru plata salariilor bugetarilor, pana prin luna iulie! O spune un reprezentant al Post-ul Opinie lider de sindicat: „Bani pentru salarii in sistemul bugetar ar fi pana prin iulie” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sâmbata, 9 mai, au fost anunțate 25 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus în rândul personalului medical. Este vorba de 6 medici, 14 asistenți medicali și 5 cazul de îmbolnavire în rândul personalului auxiliar. Astfel, de la începutul…

- Artistul Banksy a creat o lucrare pentru „supereroii” din sistemul sanitar britanic, pe care a amplasat-o in Southampton General Hospital.Noua lucrare, monocroma, are dimensiunea de 1 metru patrat si a fost amplasata cu ajutorul managerilor spitalului in apropierea departamentului de urgente,…

- Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, a anunțat azi ca un ”un echipament revoluționar” folosit in tratamentul impotriva COVID-19 a fost adus in județ. Este vorba de o Plasmafereza, un aparat cu ajutorul caruia este recoltata plasma hiperimuna de la pacienți vindecați de coronavirus…

- Coagularea sangelui poate conduce, la randul sau, la afectiuni grave, adesea mortale, precum infarct sau accident vascular cerebral. Ghidul intocmit de Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din sistemul sanitar din Romania poate fi consultat integral in documentul atasat. Ordinul Biochimistilor,…

- Criza cauzata de noul coronavirus a dat "lectii dureroase" despre nevoia de a intari statul, in special sistemul sanitar, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Aceasta criza ne-a dat lectii dureroase, care trebuie insusite, despre nevoia de a intari statul, despre nevoia stringenta…