Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii FSLI Petrol-Energie vor picheta joi, timp de doua ore, sediul GSP Holding din Voluntari, protestul fiind motivat prin sustinerea drepturilor salariatilor transferati de OMV Petrom la contractorul Grup Servicii Petroliere Offshore (GSPO). "Federatia Sindicatelor Libere si Independente…

- OMV Petrom a notificat GSP in legatura cu asteptarile pe care le are in ceea ce priveste rezolvarea plangerilor angajatilor si ca drepturile acestora sa fie respectate, potrivit reprezentantilor companiei. "Am luat nota de scrisoarea deschisa a FSLI Petrol-Energie despre plangerile angajatilor GSP.…

- Sindicaliștii din Petrol și Energie anunța proteste de strada in perioada urmatoare, compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom fiind acuzata ca incalca drepturile angajaților, relateaza Agerpres.„FederatiaSindicatelor Libere si Independente Petrol-Energie (FSLI…

- Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) acuza compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom, ca incalca drepturile membrilor sai de sindicat si anunta proteste de strada pentru perioada urmatoare. "Federatia Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) acuza compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom, ca incalca drepturile membrilor sai de sindicat si anunta proteste de strada pentru perioada urmatoare. "Federatia…

- In cazul in care traseul spre locul de munca trece printr-o localitate carantinata, o persoana poate folosi o adeverința de la angajator pentru a ajunge la destinație, fara insa a staționa in zona izolata de autoritați, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS).

- Printre revendicari se afla imbunatatirea conditiilor de munca. Sindicalistii ii comemoreaza pe angajatii din sanatate decedati din cauza pandemiei, numarul lor fiind in crestere. ”Joi, 19 noiembrie 2020, incepand cu ora 11:00, Federatia „Solidaritatea Sanitara” va desfasura in Piata Victoriei un…

- Revendicarile Federatiei "Solidaritatea Sanitara" vizeaza interventiile urgente pentru cresterea sigurantei lucratorilor, acordarea unor drepturi legale si recunoasterea meritelor profesionistilor din sanatate. "Protestul va include si o serie de momente comemorative in amintirea colegilor…