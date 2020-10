Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat, Ministerul Culturii a precizat ca a mentinut un dialog permanent si a avut intalniri atat cu sindicatul care sustine demiterea managerului operei, cat si cu cel care este impotriva acestui demers. Miercuri, ministrul Culturii s-a intalnit cu reprezentanti ai sindicatului ARTIS Moldova,…

- Mai multi angajati ai Operei Nationale Romane din Iasi cer inlaturarea din functie a directoarei Beatrice Rancea, in urma destituirii prim-balerinului Vlad Marculescu la finalul lunii septembrie, iar miercuri au avut o intalnire la Ministerul Culturii cu Bogdan Gheorghiu, care a anuntat ca va trimite…

- Reprezentantii sindicatelor din institutiile de cultura protesteaza, la aceasta ora, in fata sediului Ministerului Culturii, fata de situatia de la Opera Nationala din Iasi. Protestatarii reclama abuzuri ale conducerii institutiei, intre acestea concedierea prim-balerinului Vlad Marculescu. Ei cer suspendarea…

- Actiunea de protest este organizata din solidaritate cu colegii Sindicatului Artis Moldova, sindicat constituit in cadrul Operei Nationale Romane Iasi, care protesteaza, in fata institutiei, impotriva abuzurilor in forma continuata ale managerului institutie, abuzuri care au culminat cu concedierea…

- Membrii Federatiei Sindicatelor din Institutii de Cultura (FSIC) au programat, miercuri, un miting in fata sediului Ministerului Culturii, in semn de protest fata de situatia de la Opera Nationala Romana Iasi, anunta Blocul National Sindical, organizatie la care FSIC este afiliata. ‘Actiunea de protest…

- Federația Sindicatelor din Instituții de Cultura, organizeaza in data de 21.10.2020 intre orele 1000 – 1200 o acțiune de protest in fața Ministerului Culturii la care vor participa membrii federației din sindicatele afiliate.Citește și: GALERIE FOTO - O organizație caritabila i-a cumparat…

- Mai multi artisti ai Operei Nationale Romane din Iasi au iesit din nou in fața instituției de cultura, cerand demisia managerului Beatrice Rancea. Președintele sindicatului ARTIS Moldova, Marius Aftaragaci, a explicat ca nemulțumirile sunt legate de deciziile, spune el, abuzive luate de conducerea unitatii.…

- Prim – solistul Operei Nationale din Iași, balerinul Vlad Marculescu, și-a exprimat dezamagirea fața de ultima decizie a conducerii prin care i-a fost desfacut contractul de munca incheiat pe perioada nedeterminata. El a precizat ca in ultimii 9 ani actualul manager Beatrice Rancea, sub diferite forme,…