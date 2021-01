Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii afiliati Federatiei Publisind organizeaza, miercuri, un miting in fata Ministerului Justitiei si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Constanta, Prahova si Mures, a anuntat organizatia sindicala, conform AGERPRES. In urma cu o saptamana, membrii federatiei Publisind au pichetat…

- Sindicalisti din administratia publica, politie, asistenta sociala, grefa judiciara, finante si sport au protestat in fata Ministerului Muncii nemultumiti de "inghetarea" salariilor si a pensiilor. Proste similare au avut loc și in fața sediilor prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, informeaza Agerpres.Revendicarile…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 43.061 si in judetele Iasi - 12.940, Cluj - 12.617, Timis - 12.432, Prahova - 12.265, Brasov - 11.769, Suceava - 10.435, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Peste 9.000…