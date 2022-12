Stiri pe aceeasi tema

- Baritonul de origine romana Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei din Viena, a criticat decizia guvernului austriac de a respinge primirea Romaniei in Spațiul Schengen. Intr-o scrisoare deschisa adresata cancelarului austriac Karl Nehammer, el i-a cetut „in mod imperios” sa reconsidere…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a plecat grabit atunci cand presa romana a incercat sa obțina de la el o reacție privind votul Austriei din Consiliul JAI. Austria s-a opus aderarii Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a intrat in direct la postul national de televiziune al Austriei și a vorbit despre migrație, spunand ca nu este un motiv valid pentru neprimirea Romaniei in Spatiul Schengen. „Am intrat aseara in direct la știrile postului național al Austriei, ORF, și am vorbit…

- Romanii au luat cu asalt pagina de Facebook a cancelarului austriac Karl Nehammer, dupa ce acesta a aratat ca iși menține poziția pe tema aderarii Romaniei la Spațiul Schengen.Cei mai mulți dintre cei care au postat comentarii pe pagina de Facebook a cancelarului austriac se plang de decizia Austriei,…

- Ministrul de Interne - Lucian Bode s-a intalnit miercuri cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, care s-a pronunțat impotriva extinderii Spațiului Schengen.Lucian Bode a annunțat ca, in cadrul intalnirii, ministrul Karner l-a asigurat ca „ultimele declarații pe subiectul Schengen nu sunt indreptate…

- Ministrul de Interne austriac a anunțat vineri ca este impotriva primirii Romaniei, Bulgariei si Croatiei in Spațiul Schengen. Intr-un interviu pentru un ziar austriac, el a declarat ca „nu este momentul sa votam asupra extinderii acum”, aratand ca Austria s-a confruntat in acest an cu un val imens…

- Producatorii susțin ca prețul ambalajelor s-a dublat fața de anul trecut, motiv pentru care sunt nevoiți sa creasca și prețurile de la raft. Asta pentru a nu da faliment.Fermierii ne avertizeaza ca ne vom confrunta cu majorari de prețuri și cu pana la 50% la carnea de porc, 30% la produsele lactate…

