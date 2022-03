Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor a XII a si a XIII a seral frecventa redusa de liceu sustin astazi, 30 martie cu proba la alegere a profilului si specializarii,, proba scrisa, din cadrul simularii examenului de bacalaureat.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei miercuri este programata proba la alegere…

- Simularea Bacalaureatului continua miercuri cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba scrisa la Limba si literatura materna. Rezultatele vor fi comunicate pe 14 aprilie. Accesul…

- Astazi, 30 martie, viitorii absolventi de liceu sustin al treilea examen de simulare pentru bacalaureat 2022, cel la materia la alegere a profilului. Joi, 31 martie, va avea loc proba la limba materna.

- Elevii claselor a XII a si a XIII a seral frecventa redusa de liceu sustin astazi, 29 martie proba obligatorie a profilului, proba scrisa, din cadrul simularii examenului de bacalaureat.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei miercuri este programata proba la alegere a profilului si specializarii.Calendarul…

- Pregatirea examenelor de la finalul invatamantului gimnazial si liceal, organizata la nivel national de Ministerul Educatiei in anul scolar 2021 2022, a inceput luni, 28 martie, cu simularea probei scrise de Limba si literatura romana din cadrul examenului national de bacalaureat 2022.Potrivit informatiilor…

- Astazi este proba scrisa la limba și literatura romana, maine va avea loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegere a profilului și specializarii. Elevii din partea minoritaților naționale vor susține pe 31 martie proba scrisa la limba și literatura materna. Rezultatele vor fi afișate…

- Simularea Bacalaureatului incepe luni, 28 martie, cu proba de limba și literatura romana, in care viitorii absolvenți de liceu iși pot testa, prin rezolvarea subiectelor, cunoștințele in perspectiva examenului de BAC din luna iunie. Calendarul simularii BAC 2022 a fost aprobat prin ordin de ministru.…

- Simularile la examenul de Bacalaureat 2022 vor avea loc in perioada 28 – 30 martie, a confirmat pentru HotNews.ro secretarul de stat in Ministerul Educației Sorin Ion. Ordinul de ministru in acest sens nu a fost insa publicat inca. Cand au loc simularile la Bacalaureat 2022 Calendar simulare BAC 2022…