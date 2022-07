Stiri pe aceeasi tema

- Afrojack lanseaza in colaborare cu R3HAB și Au/Ra piesa “Worlds On Fire”. Doi dintre cei mai importanți giganți ai muzicii electronice din Țarile de Jos și-au unit forțele pentru cea mai recenta lor colaborare „Worlds On Fire”. Noua melodie emana energie și pasiune cu o scadere extatica care se combina…

- Articolul Primaria Buzau lanseaza in dezbatere publica un proiect privind gestionarea deșeurilor municipale se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc…

- Istoria metroului bucurestean va fi prezentata printr-o platforma, o monografie si o expozitie, printr-un proiect lansat de Asociatia Redescopera Istoria, in colaborare cu Arhivele Nationale ale Romaniei, Biblioteca Metropolitana Bucuresti si Muzeul Municipiului Bucuresti. Fii la curent cu…

- ADI, fostul solist din trupa Maxim ce a facut furori in randul adolescenților, și-a anunțat cariera de artist solo odata cu participarea la cel mai fresh talent show, One True Singer. „Beau, Beau” este un remake al hit-ului „Uite așa aș vrea sa mor” de la Gica Petrescu, idee ce a luat naștere intr-o…

- Cel mai recent milestone in calatoria de brand audio a Mastercard Album disponibil mai intai pe Spotify, cea mai populara platforma de muzica din lume Mastercard a lansat la Cannes Lions Festival of Creativity primul sau album muzical numit Priceless®. Albumul, disponibil intai pe Spotify și ulterior…

- Doina Lemny, specialista a operei lui Constantin Brancusi (1876-1957), reinterpreteaza opera și personalitatea sculptorului intr-un album inedit, publicat de editura franceza de arta Gourcuff Gradenigo.

- Europarlamentarii Dacian Ciolos, Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța si Dragoș Tudorache au renunțat azi la calitatea de membri ai USR, anuntand ca pun bazele unui nou proiect politic. In luna februarie, cand a demisionat din functia de presedinte al USR, Dacian Ciolos afirma ca nu se pune…

- Yasmine lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma cu tine”, un statement muzical care evidențiaza cat de important este sa ne reamintim sa ne bucuram de tot ce traim pentru ca fericirea vine de fapt din lucruri simple. Compusa de catre The Master of The Sound alaturi de El Radu, interpretul și producatorul…