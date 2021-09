Stiri pe aceeasi tema

- Mult a fost și puțin a ramas! In doar cateva ore, Simona Halep și Toni Iuruc iși unesc destinele pentru tot restul vieții. Ei bine, deși astazi are loc cel mai frumos eveniment din viața ei, sportiva nu uita de fanii sai. Inca de la primele ore ale dimineții, aceasta a postat pe Instagram o poza, cu…

- In doar cateva ore, Simona Halep va spune cel mai important „Da” din viața ei, mai exact in fața ofițerului Starii Civile din Constanța. Sportiva iși va uni destinul cu cel al afaceristului Toni Iuruc. Evenimentul va avea loc in Mamaia, unde au fost invitați cei mai dragi oameni din viețile celor doi.…

- Simona Halep se marita miercuri cu Toni Iuruc. Cei doi s-au logodit in luna iunie. Revenita in țara dupa US Open, Simona Halep a declarat ca o așteapta cateva zile de pauza, pentru ca este foarte...

- Miercuri, 15 septembrie, e ziua cea mare pentru Simona Halep! Jucatoarea de tenis se casatorește cu logodnicul ei, omul de afaceri Toni Iuruc, eveniment la care sunt așteptate multe personalitați, inclusiv președintele țarii, Klaus Iohannis. Simona și Toni vor face doar cununia civila, astfel ca sportiva…

- Simona Halep a facut anunțul oficial despre casatoria sa cu Toni Iuruc. Cei doi iși vor uni destinele exact pe data indicata de fostul tenismen Ilie Nastase, care a și informat presa despre eveniment, deși campioana și-ar fi dorit sa pastreze discrecția.

- Simona Halep și Toni Iuruc nu s-ar fi casatorit civil, așa cum s-a scris inițial. Motivul petrecerii pe care cei doi au dat-o la Izvorani ar fi fost din alt motiv. Deși a fost foarte discreta cu privința la viața ei personala, in urma cu mai bine de o luna Simona Halep a confirmat ca a primit inel…

- Pe contul ei de Instagram, Simona Halep face publica prima poza de la nunta. Simona Halep a publicat prima imagine alaturi de Toni Iuruc, dupa ce s-au casatorit, in secret, in weekend. Dani Caramihai, cofondatorul clubului Fratelli, a fost cel care i-a cununat pe Simona Halep și Toni Iuruc, potrivit…

- Saptamana trecuta s-a incheiat cu mare petrecere pentru Simona Halep și Toni Iuruc, asta deoarece aceștia s-au casatorit civil. Imediat dupa eveniment au mers sa-și aștepte invitații la vila din Izvorani, acolo unde s-au distrat cu toții pana in zori. Tenismena a publicat primele fotografii.