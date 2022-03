Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat, joi seara, in social media, ca are nevoie de timp pentru a se reface dupa problema la coapsa stanga, astfel ca va lipsi de la Miami si Charleston, dar si de la Billie Jean King Cup. "In timp ce ma antrenam la Miami, ieri, am simtit o durere ascutita la piciorul stang. Aveam probleme…

- Simona Halep a scris un mesaj pe Instagram in care a afirmat ca turneul de la Indian Wells a fost extraordinar. Jucatoarea romana de tenis le-a multumit organizatorilor pentru inca o “experienta minunata”. “A fost un turneu extraordinar. Multumesc @bnpparibasopen pentru inca o experienta minunata“,…