- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a castigat turneul de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe belgianca Elise Mertens cu 6-2, 7-5.

- ​Una dintre jucatoarele care urmau sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, insa competitia care va incepe luni se va desfasura conform planificarii. Anunțul a fost facut de catre Reuters. Bulgaroaica Viktoriya Tomova, aflata pe locul 130 in ierarhia WTA, ar fi tenismena…

- La tragerea Noroc de duminica, 26 iulie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare 513.047,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-057 din Satu Mare si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si 3 variante la Noroc. La categoria I a jocului Noroc Plus s-a inregistrat…

- Simona Halep si Horia Tecau au invins perechea Marius Copil/Gabriela Ruse cu 6-3, 6-4, duminica, in meciul de dublu mixt care a incheiat turneul demonstrativ Winners Open, de la Cluj-Napoca. Halep si Tecau, care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de dublu mixt, au obtinut…

- Simona Halep are bani de ii intoarce cu lopata, insa nu arunca cu ei in stanga și-n dreapta. Tenismena a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro, in momentul in care a refuzat sa ajute doi oameni ai strazii, deși era la volanul unei mașinii de peste 100.000 de euro.

- Simona Halep a invins o in finala de la Roland Garros din 2018 pe Sloane Stephens Campioana din Constanta a cucerit pana acum doua trofee de Grand SlamPe 9 iunie a.c. se implinesc doi ani de cand Simona Halep a cucerit primul ei trofeu de Grans Slam dintre cele doua pe care le are in palmares pana acum,…