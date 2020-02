"Mi-a placut mult, a fost un meci extraordinar, cred ca am jucat cel mai bun meci de cand am venit aici. Imi place sa joc la Dubai. Am luptat pentru fiecare minge jucata, cred ca am sanse sa castig orice meci joc, muncesc din greu, zi de zi imi ridic nivelul si sunt fericita ca pot juca finala din nou. Nu am realizat in meciul cu Ons Jabeur (n.r. - din primul tur) ca am de infruntat o minge de meci. Cand scapi din astfel de meciuri capeti mai multa incredere.

O sa fie dificil cu Ribakina, este o adversara pternica, am vazut-o un pic inainte de meciul meu, este o mare provocare sa…