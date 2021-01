Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) va juca in turul II al turneului Gippsland Trophy cu rusoaica Anastasia Potapova (19 ani, locul 101 WTA). Meciul dintre Simona Halep și Anastasia Potapova se va disputa in dimineața zilei de luni, 1 februarie, in jurul orei 09:30 in Romania și va fi liveTEXT pe…

- Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) și-a aflat prima adversara de la Gippsland Trophy, primul turneu oficial la care participa in 2021. Simona nu a intrat din primul tur, dar o va face in al doilea, cand o va infrunta pe Anastasia Potapova (19 ani, locul 101 WTA). Rusoiaca a invins-o in aceasta dimineața…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o, vineri, scor 3-6, 6-1, 10-8, pe australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, la turneul demonstrativ de la Adelaide. Acesta a fost primul meci pe 2021 al Simonei Halep, disputat in fața publicului. Halep a inceput mai greu si a pierdut primul set cu 3-6, apoi…

- Digi Sport va transmite in direct cele doua competiții WTA 500 de la Melbourne: Yarra Valley Classic și Gippsland Trophy, in perioada 31 ianuarie - 6 februarie. La cele doua competiții noi, denumite astfel dupa doua regiuni din statul Victoria, vor participa 47 dintre cele mai bune 50 de jucatoare de…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și-a aflat prima adversara din cadrul turneului demonstrativ de la Adelaide. Simona Halep este pe lista preliminara a jucatoarelor care vor evolua incepand de pe 31 ianuarie la Melbourne in cele doua turnee WTA 500, Gippsland Trophy si Yarra Valley Classic. Cele care…

- Actualul loc 2 in ierarhia WTA așteapta cu nerabdare debutul in primul mare Grand Slam al noului an. Simona Halep se afla in aceste momente la Adelaide, acolo unde iși petrece perioada de izolare alaturi de cei mai buni sportivi ai tenisului mondial. Dupa ce a fost testata negativ cu COVID-19, Halep…

- Sorana Cîrstea a ajuns la Melbourne acolo unde a intrat în carantina pentru urmatoarele doua saptamâni. Calificata pe tabloul principal de la Australian Open, Sorana le-a aratat fanilor de pe Instagram o fotografie cu ceea ce se poate vedea din camera unde-și va petrece urmatoarele…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) e pe lista preliminara a jucatoarelor care vor evolua incepand de pe 31 ianuarie la Melbourne in cele doua turnee WTA 500. Patruzeci și noua dintre primele cincizeci de jucatoare ale lumii vor fi prezente la startul turneelor Gippsland Trophy si Yarra Valley Classic,…