Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (32 de ani), jucatoare suspendata timp de 4 ani din tenis pentru dopaj, este in așteptarea unui verdict de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Intre timp, sportiva din Constanța ar fi ales sa faca o mutare importanta in viața personala și s-ar fi mutat definitiv in Emiratele…

- Halep a luat decizia radicala de a se muta din Romania, acesta fiind și motivul pentru care a pus la vanzare vila de 4,2 milioane de euro, pe care o are la Snagov și unde a locuit cu fostul ei soț, Toni Iuruc.Presa de specialitate sustine ca sportiva a reusit deja sa vanda imobilul de lux si a parasit…

- In ultimii ani, Simona Halep a trecut printr-o perioada extrem de grea și e pregatita sa lase trecutul in urma. Sportiva a pus in vanzare vila din Snagov, in care ea și Toni Iuruc au organizat petrecerea de nunta, in 2021.

- Cu cat iși vinde Simona Halep vila de la Snagov Toata lumea a fost luata prin surprindere in toamna lui 2022, cand Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat. Divorțul a survenit la doar un an dupa cununia civila, cu doua luni inainte de cununia religioasa și nunta pe care cei doi le aveau planuite. Acum,…

- Simona Halep iși vinde vila colosala de la Izvorani! 4,2 milioane de euro spera sa obțina pe proprietatea cu adevarat de vedeta, care se afla listata deja pe site-ul unei agenții imobiliare, care are o curte de 10.000 mp, ieșire la Lacul Snagov , piscina, sala de fitness și nu in ultimul rand teren…

- Dorin Lazar Maior a ajuns in Romania, acesta a fost transportat sub escorta, din Roma, de catre poliție, pentru a executa o condamnare primita intr-un dosar in care a fost acuzat de cumparare de influența. Pe data de 2 octombrie, conform unei informari din partea Poliției Romane, o echipa formata din…

- Surpriza de proporții: fanii unei jucatoare de top din tenis cer sa fie anulata suspendarea de patru ani a Simonei Halep, care a fost acuzata de ITIA pentru dopaj. Solicitarea vine din partea fanilor lui Coco Gauff, care au cerut intoarcerea Simonei Halep in circuitul WTA, iar motivul este chiar neașteptat.…

- Simona Halep a primit, zilele trecute, verdictul in cazul de dopaj in care este implicata. Astfel, sportiva din Constanța a fost suspendata patru ani din tenis, avand interdicție de a juca pana in octombrie 2026. Iulian Anghel, un cunoscut jurnalist din presa sportiva, a facut o analiza a cazului Halep,…