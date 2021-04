Stiri pe aceeasi tema

- „55 din cele 57 de masuri propuse de Ministerul Economiei pentru firme NU sunt operaționale!” Guvernul Cițu este groparul economiei romanești, iar datele oficiale confirma dezinteresul acestuia de a susține cu adevarat firmele, afirma deputatul Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) susține ca 55 dintre cele 57 de masuri propuse de Ministerul Economiei pentru susținerea mediului de afaceri au un grad de implementare de 0%. Potrivit unui comunicat al CNIPMMR, Consiliul a analizat Programul…

- Un numar de 55 dintre cele 57 de masuri de sprijinire a mediului de afaceri propuse de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) prin programul asumat de alianta de guvernare nu au fost implementate de ministerul de resort, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al…

- Circa 7 din 10 antreprenori spun ca vor mentine salariile angajatilor lor la nivelul din anul 2020, iar 1 din 10 spune ca va creste nivelul salarial in anul 2021, conform unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). ”In anul…

- Un procent de 16,7% dintre antreprenori considera ca mediul economic din acest an va fi favorabil dezvoltarii afacerii, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) si prezentat luni intr-o conferinta de presa. Alti…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) cere public ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, sa comunice care sunt actiunile pe care ministerul le va intreprinde pentru deblocarea Masurii 3, anunța news.ro. "Consiliul…

- In calitate de Beneficiar, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza in perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2023 proiectul “Social Entrepreneurs Nation”, proiect finanțat in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul are…

- ”Peste jumatate din IMM-urile romanesti au intampinat probleme la incasarea facturilor in 2020, ceea ce a determinat o crestere a nevoii de finantare din piata, potrivit unui studiu facut de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. In acest context, Instant Factoring,…