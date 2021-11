Stiri pe aceeasi tema

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…

- Noul film al lui Selly. Cat a investit vloggerul! La momentul actual, Selly este cel mai urmarit vlogger de la noi din țara. Are aproape 5 milioane de fani care il urmaresc in total pe Facebook, Instagram și YouTube. In 2019 a lansat primul film alaturi de trupa 5Gang. Este vorba despre 5GANG: Un altfel…

- Nu mai e la moda sa te lauzi cu cate share-uri ai facut pe Facebook. Nici trendingul de pe YouTube nu mai conteaza. E perioada Tik Tok-ului și pentru ca Virgin Radio Romania le are cu muzica, Silviu Andrei iți prezinta Tik Tok Song of The Week! Discutam impreuna despre cele mai populare sunete din...…

- Nu mai e la moda sa te lauzi cu cate share-uri ai facut pe Facebook. Nici trendingul de pe YouTube nu mai conteaza. E perioada Tik Tok-ului și pentru ca Virgin Radio Romania le are cu muzica, Silviu Andrei iți prezinta Tik Tok Song of The Week! Discutam impreuna despre cele mai populare sunete din...…

- ​Donald Trump a anuntat miercuri lansarea propriei retele sociale denumita "Truth Social", dupa ce a fost interzis în ianuarie de Twitter, Facebook si YouTube, care îl acuza ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor înainte de asaltul asupra Capitoliului…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, alaturi de Danuț Oprea (49 de ani). Danuț Oprea este șeful Școlii de Antrenori din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Cei doi vor discuta despre avalanșa de antrenori romani fara licențe din Liga 1. Urmarește emisiunea…

- Alberto Boțoghina vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la ora 09:01. Invitat este Catalin Munteanu, fostul mijlocaș care a și-a inceput cariera la Steaua și a ajuns la echipe precum Atletico Madrid, Salamanca și Espanyol. Munteanu și-a dedicat 6 ani din cariera clubului Dinamo…

- Politia britanica va controla de acum inainte in detaliu conturile de pe retelele sociale ale celor care solicita permis de port-arma, a anuntat luni guvernul de la Londra, in urma atacului armat de joi seara de la Plymouth, in sud-vestul Angliei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Autorului…