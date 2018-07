Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai Cabinetului au stabilit astazi, in cadrul ședinței operative convocata la Guvern, masurile necesare pentru sprijinirea oamenilor și comunitaților afectate de inundații. O parte din masurile de intervenție rapida urmeaza sa fie adoptate in prima ședința…

- In cateva minute, oamenii s-au adunat sa vada despre ce e vorba. Scopul experimentului social este de a atrage atentia asupra casatoriilor cu minori. Fotograful si YouTuber-ul a vrut sa vada cate persoane vor interveni pentru drepturile minorului. Femeia de 50 de ani a purtat o rochie de mireasa…

- Silvia a castigat „Bravo, ai stil! All Stars”! Este “Cea mai stilata femeie din Romania”? Silvia a fost incununata drept Cea mai stilata femeie din Romania si a intrat in posesia sumei de 100.000 de lei, intrunind 65,8% din voturile telespectatorilor. Concurenta i-a cucerit total pe jurati si pe telespectatori,…

- Caz socant la Cernesti. O femeie in varsta de 43 de ani, cu posibilitati materiale extrem de reduse sufera de o afectiune grava. Oamenii sustin ca femeia a fost internata la Spitalul judetean din Baia Mare, insa a fost externata si i s-a dat tratament la domiciliu. Din pacate, din cauza situatiei materiale…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie aolj, un politist in varsta de 31 de ani din Cetate conducea marti seara un autoturism pe DN 56 A, in localitatea Moreni. La un moment dat, el a accidentat o femeie in varsta de 38 de ani, care a traversat drumul fara sa se asigure si prin loc…

- Un accident stupid s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe strada Baciului. O femeie in varsta de 50 de ani si un copil in varsta de 4 ani au fost acrosati de masina, in timp ce soferul efectua manevra de mers inapoi. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si un echipaj…

- Interventie dificila a echipelor de salvare pe Cheile Carasului, la cativa kilometri de Resita. Mai multe echipaje de la ambulanta, pompieri si salvamont au fost alertate prin numarul de urgenta 112 dupa ce o fetita de 11 ani a sunat si a anuntat ca mama ei a cazut intr-o rapa de aproximativ zece metri.…

- Un barbat și o femeie cu vârste între 30 și 55 de ani, au murit pe loc, dupa ce au fost loviți în plin de o mașina. Tragedia s-a produs aseara, în jurul orei 21:00 pe strada Muncești din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit polițistilor, la volanul mașinii…