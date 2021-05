Alternativele la WhatsApp, in special Telegram si Signal, au castigat un contingent insemnat de utilizatorii, incepand cu momentul in care WhatsApp a anuntat politicile prin care va partaja datele personale cu Facebook. Chiar daca pentru WhatsApp, care se bucura de peste 2 miliarde de utilizatori, pierderile nu au fost prea mari, pentru Telegram si, mai ales, Signal, produse cu mult mai putini utilizatori, cresterile au fost semnificative. In primele 4 luni ale anului, Telegram a inregistrat peste 161 de milioane de utilizatori noi, conform Sensor Tower, ceea ce inseamna ca a crescut de la an…