Sibiu: Primul mall din municipiu, amendat de pompieri, după inaugurare Proprietarii primului centru comercial din municipiul Sibiu, deschis joi, au fost amendati imediat dupa inaugurare, cu suma de 50.000 de lei, pentru ca au deschis magazinele fara sa aiba autorizatie de securitate la incendiu, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Ieri, 14 noiembrie a.c., specialistii din cadrul inspectiei de prevenire a I.S.U. Sibiu , au efectuat o activitate de control in teren la sediul noului Mall din Municipiul Sibiu .In urma verificarilor s-a aplicat o sanctiune contraventionala in cuantum de 50.000 ron, conform legii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

