Violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev, pianista Monica Florescu si actorul Pali Vecsei vor concerta, vineri, in fata unui public inedit, format din ursuleti de ceramica realizati de Andrei Pandea, in Sala Oglinzilor a Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), unde cetatenii nu au acces, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19.



Evenimentul cultural va fi transmis pe internet, a declarat, miercuri, unul dintre artisti.



"Ideea ne-a venit pentru ca nu avem public. Ursuletii nu o sa fie pe scaunele goale, ci in jurul nostru, public. Va fi simbolic…