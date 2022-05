Un barbat in varsta de 26 de ani din localitatea Blajel este cercetat de politisti, fiind acuzat ca l-ar fi ucis cu violenta pe un angajat al unei stane din comuna Brateiu, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Potrivit sursei citate, in jurul orei 13,13, prin apel 112, un barbat a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul ca, in extravilanul localitatii Buzd, comuna Brateiu, la o stana pe care o administreaza, l-a gasit decedat pe un angajat, un barbat in varsta de 65 de ani, domiciliat in localitatea Saros pe Tarnave. Echipajul SMURD Sibiu, care a intervenit in urma…