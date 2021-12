Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internaționala a persoanelor cu dizabilitați a fost marcata astazi, 3 decembrie, prin activitați specifice derulate in centrele rezidențiale destinate persoanelor cu nevoi speciale din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș. Cu aceeași ocazie,…

- Timișorenii cu inima mare, care pot și vor sa doneze paturi, plapume, lenjerii de pat, lenjerii de corp, ciorapi, incalțaminte, haine groase, jucarii, alimente ori produse de igiena sunt așteptați zilnic intre orele 8 și 16 pe strada Plavoșin nr. 21 (zona Mehala), la sediul Direcției de Asistența Sociala…

- Reprezentanții Primariei Timișoara și mitropolitul Banatului au decis sa sprijine asociația care ajuta migranții din Timișoara. Cu mancare gatita la cantina Direcției de Asistența Sociala, care va hrani migranții cu ajutorul Fundației Filantropia Timișoara a Mitropoliei Banatului. De doua ori pe saptamana,…

- In timp ce nu mai sint paturi libere prin spitale, in localurile din capitala și suburbii practic locuri libere tot nu mai sint. Oamenii legii au verificat, in acest weekend, cum sint respectate masurile impuse de CNESP. Angajații Inspectoratului național de investigații, in comun cu colegii Direcției…

- Teoretic, elevii au acces gratuit la servicii medicale stomatologice in cadrul școlii. Asta se intampla, insa, doar in școlile unde sunt inființate aceste cabinete. Daca traiești la țara și mergi la școala din comuna, n-ai nici o șansa sa te vada stomatologul, fiindca școlile din mediul rural nu au…

- Ajutorul pentru incalzirea locuintei in municipiul AIUD: Condiții de acordare și cereri, declaratii pe propria raspundere Ajutorul pentru incalzirea locuintei in municipiul AIUD: Condiții de acordare și cereri, declaratii pe propria raspundere Incepand cu data de 18 octombrie 2021 se vor distribui cereri…

- Cu ocazia inceperii noului an școlar și cu ajutorul Direcției de Asistența Sociala și al Ateneului, Primaria Municipiului Iași a organizat in Parcul Expoziției, o noua ediție a evenimentului „Copii de nota 10”. Peste 600 de copii din familii defavorizate din orașul nostru au primit cate un pachet de…