Stiri pe aceeasi tema

- In vederea unei alegeri constiente a profilului si specializarii pentru invatamantul tehnic liceal și profesional, in perioada 11-13 mai 2022, cadrele didactice ale Liceului Tehnologic ,,Dumitru Mangeron” Bacau au organizat și susținut activitatea ,,Zilele Porților Deschise”. Prin implicarea echipei…

- Promoția 2022 a Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau, secția coregrafie, iși va prezenta lucrarile de atestat in cadrul unui spectacol susținut sambata, 7 mai, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal Bacovia. In cadrul acestui eveniment 9 elevi vor evolua in fața unei comisii de evaluare…

- Pe șapte aprilie, a avut loc, la Galeriile ”Alfa”, vernisajul expoziției ”Arhetip”, a artistului Mihai Chiuaru. ”Este o expoziție legata de lumina, de semne, de simboluri. E legata de ideea de arhetip, care nu inseamna altceva decat modernul la care acesta se raporteaza”, dupa cum a spus creatorul sau.…

- Peste 60 de automobile de epoca au fost expuse, sambata, 16 aprilie, pentru doua ore, in Piața Tricolorului din Bacau. Pe platoul din fața Casei de Cultura au fost aduse mașini fabricate cu incepere din 1937, cel mai vechi astfel de model fiind un superb Citroen Traction Avant. Alaturi au stat numeroase…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta, cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului, marcata pe 27 martie, expoziția de fotografie, intitulata „Teatrul Bacovia, o istorie in imagini”. Expoziția al carei vernisaj va avea loc duminica, 27 martie 2022, de la ora 12.00, in Piața Tricolorului din municipiul Bacau,…

- Judoka pregatiți de profesorul Constantin Manole la Sport Club Municipal Bacau și la Palatul Copiilor nu au rau de inalțime. Prin urmare, ei continua sa urce cu regularitate pe podium la turneele naționale și internaționale. Așa au facut-o și la Cupa „Miado”, derulata zilele trecute, la Sibiu. Ajunsa…

- Marți, 15 martie, elevii de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Mangeron” Bacau au organizat o campanie despre protectia consumatorilor cu tema “Ești informat, ești protejat!”. Inițiatori au fost elevii clasei a X-a C, profil Economic, coordonati de doamnele profesoare Teodora Gaman, Ecaterina Iulia Corlade,…

- Tradiția continua la Palatul Copiilor Bacau! Odata cu primavara, vine perioada din an cand le sarbatorim pe cele mai dragi ființe noua – mamele. Cum altfel ne-am putea arata recunoștința mai bine, daca nu printr-un spectacol in care reunim talentul, pasiunea și iubirea? Copii cu varste cuprinse intre…