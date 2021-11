Și PANDEMIA e în weekend: sub 2.000 de cazuri noi / 105 decese, raportate de autorități Sub 2.000 de cazuri noi și 121 de decese sunt anunțate in bilanțul provizoriu de coronavirus. 16 dintre acestea sunt anterioare. Conform datelor existente duminica la CNCCI, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.936 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 121 decese, dintre care 16 anterioare. Informațiile vor fi detaliate in buletinul informativ de la ora 13.00. Citește și: Un celebru neurolog Roman SPULBERA deciziile autoritaților: VACCINAREA și certificatul verde NU pot fi obligatorii in Romania . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

