- Luca de Meo, numit recent director general la Renault Group, a avertizat ca deficitul de semiconductori si cresterea costurilor cu energia vor conduce la majorarea pretului automobilelor, informeaza Reuters, citat de agerpres. "Preturile vor creste si mai mult in urmatoarele 12 luni", deoarece producatorii…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1% din cauza progreselor lente de reluare a productiei in Golful Mexic, dupa distrugerile provocate de uraganul Ida, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,2%, la 72,58 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West…

- Cresterea cererii pentru semiconductori va provoca dificultati de aprovizionare industriei auto in 2022 si in 2023, desi pana atunci deficitul ar putea fi mai putin sever, a afirmat directorul general al producator auto german Daimler AG, Ola Kallenius, transmite Reuters. Daimler este printre…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in iulie, pe fondul problemelor din lantul de aprovizionare si al majorarii cererii, in urma redresarii economiei, sever afectata de pandemia de COVID-19, transmit Reuters si MarketWatch. Luna trecuta, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku (Inter Milano) a semnat cu Chelsea, pentru a doua oara, un contract pe o perioada de cinci ani, a anuntat joi seara clubul londonez, scrie Reuters, potrivit Agerpres. ''Unul dintre cei mai prolifici atacanti din fotbalul european, Romelu Lukaku, s-a intors la clubul…

- Cel mai grav înghet produs în ultimele decenii în Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de Covid-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, în urmatoarele saptamâni, transmite Reuters. Cresterea preturilor cafelei va…

- Deficitul global de semiconductori ar putea dura si in 2022, afectand apoi productia de smartphone-uri, prefigurand o aprovizionare cu deficiente pentru o serie de electrocasnice si echipamente industriale, sustin directorii din industrie, transmite Reuters. Sectorul auto a avut cel mai mult de suferit…

- Uniunea Europeana va propune miercuri 14 iulie un set de masuri ca parte a unui pachet de lupta impotriva schimbarilor climatice, iar acestea vor face imposibila comercializarea de autoturisme cu motoare cu combustie in maximum 20 de ani, scrie Reuters.Mulți producatori auto au anunțat deja investiții…