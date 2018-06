Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara anunța o serie de restricții miercuri, 30 mai, pe Autostrada A1, intre nodurile rutiere Lugoj – Remetea Mare, la km 484+500. Se va lucra pe banda a 2-a, iar circulația va fi direcționata pe prima banda. Pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, la km 463+500,…

- Drumarii gorjeni au inceput lucrarile de reparatii pe DN 66, in Defileul Jiului. Soseaua a fost afectata in urma ultimei ierni, cu toate ca este vorba de un drum proaspat reabilitat de catre compania nationala de drumuri. De asemenea, traficul ...

- In ciuda nameților care ajung in continuare si la 3 metri in unele zone, drumarii au intervenit, incepand de miercuri, pe Transalpina, in speranța ca vor redeschide soseaua cat mai repede circulației rutiere....

- Stratul de zapada masoara zeci de metri in unele zone pe Transalpina. Soseaua va ramane inchisa in aprilie, intrucat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele.

- Daca vreți sa mergeți la Deva sau in alta parte pe drumul de pe dealul Coșavei, ar fi bine sa... evitați ruta! Nu are rost sa va stricați mașina in zilele de Paști și sa ramaneți prin vreo parcare, plina și ea de gropi. Celebrul DN 68A arata ca și cum ar fi o șosea dintr-o zona de razboi.

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara recomanda soferilor sa circule cu prudenta pe reteaua de drumuri nationale din zona de vest a tarii. Drumarii au anuntat lucrari pe majoritatea drumurilor pe care le administreaza iar operatiunile de plombare vor continua si dupa sarbatori. In aceste…

- Gropile de pe drumurile din Capitala au inceput sa fie reparate de astazi.Drumarii de la Exdrupo le acopera cu asfalt fierbinte si dau asigurari ca lucrarile sunt de nadejde: "S-a curatit freza, s-a inlaturat asfaltul vechi si dupa s-a pus asfaltul fierbinte, dupa asta

- Timișorenii care locuiesc in Șagului sau chiar in Șag trebuie sa se inarmeze cu foarte multa rabdare. Șoseaua reparata anul trecut intra din nou in reparații, dupa ce s-a umplut de gropi. „Știu ca s-a experimentat o noua tehnologie acolo, dar cei de la SDM m-au asigurat ca este foarte…