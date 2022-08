Stiri pe aceeasi tema

- București, 10 august 2022 – Data Revolt aniverseaza primii patru ani de activitate. Compania a ajuns in 2021 pe locul 7 in topul agențiilor digitale din Romania, dupa o creștere cu 69% a cifrei de afaceri, pana la 4,8 mil. euro. In 2022, agenția de data marketing a observat ca, deși interesul romanilor…

- 21 – 24 iulie| „Miner mandru din Apuseni”: Cupru Min Abrud sarbatorește 45 de ani de activitate 21 – 24 iulie| „Miner mandru din Apuseni”: Cupru Min Abrud sarbatorește 45 de ani de activitate Cupru Min Abrud, unicul producator din Romania care are ca principal obiect de activitate extractia de minereuri…

- Buzoianul George-Cristian Ardeleanu, absolvent – promoția 2022 – al Liceului Internațional de Infromatica din București, a obținut medalia de argint la Olimpiada Internaționala de Fizica (competiție desfașurata online, concurenții țarii noastre au rezolvat probele in Romania), eveniment la care lotul…

- Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judetean Gorj „Constantin Brancuși” se afla in plina campanie de recrutare a tinerilor dornici de a urma o institutie militara de invatamant postliceal la cursul de formare a subofițerilor in activitate. Pana la data de 15 iulie se fac recrutari…

- Peste 80% dintre romanii cu varste cuprinse intre 18 și 55 de ani din mediul online susțin ca sunt deranjați de reclamele online care reflecta stereotipuri, cum ar fi cele de gen, ca femeile in bucatarie sau barbații care conduc mașini puternice. Concluziile au fost trase in urma unui studiu realizat…

- Acesta este primul primar din Romania care a decis sa nu mai dea bani publici presei locale. Primarul este din București și spune ca așa, banii cetațenilor, și așa puțini, vor fi folosiți in alte moduri. De asemenea, edilul de Sector susține ca banii pentru presa aservita s-au dublat in ultimul timp.…

- Miele, cel mai mare producator mondial de echipamente electrocasnice premium, aniverseaza in 2022 cinci ani de activitate in Constanta. Deschis in 2017, Miele Experience Center Constanta a inregistrat in fiecare an cresteri de 25 ale vanzarilor, iar in primele luni ale acestui an, vanzarile au depasit…

- Gina Pistol este una dintre cele mai indragite și apreciate vedete din Romania. Este mereu cu zambetul pe buze și plina de energie. De curand, iubita lui Smiley a fost surprinsa de fotoreporterii Impact.ro pe strazile din București. Imagini exclusive cu Gina Pistol Ajunsa la frumoasa varsta de 41 de…