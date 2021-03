Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean (foto deschidere) și alți lilberali au participat, sambata, la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu, iar din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai multe situații nu respecta regulile de distanțare și nici nu poarta masca. Cei doi oficiali sfideaza regulile de distanțare chiar a doua zi dupa decizia Guvernului de a impune noi restricții, pe fondul creșterii numarului de infectari. Noile restricții au scos in strada mii de oameni in marile orașe…