Sfaturi pentru protejarea părului pe timpul verii Vara, parul este supus unui pericol mai mare de degradare, ca urmare a expunerii la soare, dar si din cauza secretiei unei cantitati mai mari de sebuum sau a imbaierii in piscine sau in apa sarata. Din acest motiv, in sezonul estival ar trebui sa acordam un plus de atentiei ingrijirii podoabei capilare. Razele soarelui duc la imbatranirea firului de par Cea mai mare amenintare pentru par este reprezentata vara de caldura și de radiațiile solare. Acestea distrug cuticula, deshidrateaza și cauzeaza imbatranirea prematura a firului de par. Pentru a ne proteja parul de ultraviolete, putem aplica spray… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

