Stiri pe aceeasi tema

- Sfaturi anti-TBC vechi de 100 de ani, la Alba Iulia: Nimeni sa nu bea țuica sau alte otravuri pe cari numai Satan le manuiește Tuberculoza sau TBC-ul, numita in trecut „oftica”, este o boala extrem de infecțioasa care afecteaza in principal plamanii. In perioada interbelica, oftica afecta, in Romania,…

- Daca te intrebi cum se taie trandafirii toamna, exista cateva sfaturi importante pe care sa le pui in practica. Aceste sfaturi generale privind taierea trandafirilor te vor ajuta sa imbunatațești sanatatea și durata de viața a oricarui trandafir, facandu-i sa infloreasca frumos și sa fie o pata de…

- Deși relațiile dintre Kiev și Varșovia s-au cam racit, totuși, autoritațile sanitare ucrainene și poloneze colaboreaza in mod direct cu Organizația Mondiala a Sanatații pentru a ține sub control numarul crescand de cazuri de tuberculoza printre refugiații veniți din Ucraina. Chiar inainte de invazia…

- Știm cat de mult iți place sa te bucuri de piscina pe timpul verii. O poți folosi pentru a te racori in zilele caniculare, pentru a face mișcare in confortul propriei curți sau pentru a te distra alaturi de familie și prieteni. Cu toate acestea, deținerea

- Inteligența artificiala este pe cale sa zguduie piața muncii. Deci, ce ar trebui sa faca oamenii acum, pentru a avea un loc de munca in viitor? The Guardian a adresat aceasta intrebare unor experți, care le ofera tinerilor sfaturi de cariera pentru o lume dominata de AI.

- Cum faci fața caniculei covarșitoare de duminica de la Botoșani. ISU Botoșani, sfaturi pentru populație ISU Botoșani a transmis astazi ca duminica avem COD PORTCOALIU de canicula, in județul Botoșani. Conform meteorologilor indicele temperatura – umezeala se va situa peste pragul critic de 80 de unitați.…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a avut o prima reacție in contextul descoperiri, pe litoral, a unor concentrații ridicate de Escherichia Coli (E.coli), bacteria care poate provoca infecții intestinale. Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, ne spune cum sa ne ferim de infectarea cu bacteria E.coli…

- Poate fi incredibil de frustrant sa vezi ca nu slabești chiar daca mananci sanatos și faci sport. Insa, schimbarile simple, de la a va asigura ca mancați suficiente proteine pana la evitarea bauturilor cu conținut ridicat de zahar, va pot ajuta sa pierdeți in greutate, relateaza Daily Mail. Iata…