Sfatul psihologului. Rolul psihologic al nostalgiei Nostalgia se refera la acele sentimente care apar atunci cand va amintiți experiențe, relații, locuri și alte parți semnificative din trecut. Ea poate inspira emoții pozitive, cum ar fi conexiune sociala și optimism, dar și un dezavantaj care se simte ca un gust persistent și neplacut. Dorul de trecut, ceva ce nu poți recupera, poate […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

